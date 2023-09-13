Общество

Минздрав разрешил клинические исследования обновленного «Спутника V»

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» с измененным составом, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований.

Фото: архив ПЛН

«Цель клинического исследования: оценка безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак с измененным антигенным профилем у взрослых добровольцев»,- говорится в реестре.

Завершатся исследования 31 декабря 2024 года, предполагается, что в них примут участие 100 добровольцев, пишет РИА Новости.

Кроме того, выдано разрешение на проведение клинических исследований обновленной вакцины против коронавируса для детей 12-17 лет. Исследования также завершатся 31 декабря 2024 года.