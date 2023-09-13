Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах реализации напроекта «Здравоохранение» в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о промежуточных итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Какие есть поводы для гордости? Какое оборудование удалось закупить в этом году для лечебных учреждений региона? Удалось ли решить проблему транспортной доступности поликлиник и больниц в районах? Во всех ли ФАПах теперь продают лекарственные препараты? Каков процент исполнения нацпроекта «Здравоохранения» на сегодняшний день?

На эти и многие другие вопросы ответит председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Отдельное внимание на брифинге будет уделено теме сезонных заболеваний и вакцинации.