Общество

Псков и китайский Цзинин могут начать сотрудничать в формате языковых школ

Вопрос сотрудничества в формате языковых школ между школами Пскова и города Цзинина для совместного изучения языков и культуры России и Китая находится в проработке. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы прорабатываем сейчас сотрудничество в формате языковых школ между школами Пскова и города Цзинина. Цель простая — совместное изучение языков, культуры России и Китая. Определены четыре школы-участницы. Онлайн-встречи между школами включены в план нашего сотрудничества на 2023 год. В конечном итоге появится возможность изучения китайского языка у нас и русского языка — в Китае», - сказал Михаил Ведерников ТАСС.

Кроме того, планируется в следующем году провести российско-китайский брасс-фестиваль, приуроченный к 9 Мая.

«С нашей стороны будут задействованы Мариинский брасс, Санкт-Петербургская консерватория, Псковский областной колледж искусств. Со стороны Китая участие примет консерватория в Харбине. Сейчас мы работаем над программой фестиваля. Дальше будем расширять связи с Ближним Востоком, Латинской Америкой, Африкой, Индией. Недавно у нас делегация ездила в Индию», - добавил губернатор, отвечая на вопрос о новых странах-партнерах Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Пскове в декабре организуют фестиваль по китайской драматургии.