До +15 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 9 октября

Облачная, ночью с прояснениями, погода ожидается на территории Псковской области 9 октября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Утром пройдет небольшой дождь, днем умеренный. Ожидается ветер южных направлений умеренный 9-14 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днем столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов.

В Пскове температура ночью составит от +8 до +10 градусов, днем будет варьироваться в пределах от +12 до +14 градусов.

Атмосферное давление низкое.