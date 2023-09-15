Общество

Съемочная группа программы «Когда все дома» снимет 25 сюжетов о псковских сиротах

С 18 сентября в Псковской области начнет работать съемочная группа Елены Кизяковой, ведущей рубрики «У вас будет ребенок» в программе «Когда все дома». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В течение пяти дней команда посетит четыре организации для детей-сирот в Пскове, Великих Луках, Печорском и Порховском районах. Здесь они познакомятся и проведут съемки видеосюжетов о 25 детях, утративших родительское попечение и нуждающихся в семейном устройстве.

Псковская область сотрудничает с Еленой Кизяковой с 2010 года. Последний раз съемочная группа посещала регион в 2020 году.

За более чем 13-летний период совместной работы создано около тысячи видеопаспортов детей, из них около 85% воспитанников государственных учреждений нашли свою семью и любящих родителей.