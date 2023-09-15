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Общество

В Псковской области планируют запретить посещение детьми вейпшопов

15.09.2023 16:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов несколько законопроектов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Так, планируется ввести запрет на посещение детьми вейпшопов и иных специальных магазинов, торгующих только табачной, никотиносодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления такой продукции.

Кроме того, повысят размер штрафов за нарушение установленных запретов на пребывание детей в запрещенных местах (секс-шопы, пивные рестораны, бары и другие места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, вейпшопы, кальянные), а также за пребывание детей в ночное время с 22:00 до 6:00 (летом с 24:00 до 6:00) вне дома без сопровождения родителей. 

Также внесен законопроект о введении надбавок к зарплате в размере 5 тысяч рублей для людей, имеющих звание «Заслуженный наставник», «Заслуженный строитель», «Заслуженный работник» (для работников СМИ, АПК, физкультуры и спорта, лесного хозяйства), которые трудятся в областных и муниципальных учреждениях.

Теги: #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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