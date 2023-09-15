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Общество

15 тонн пломбира из Италии не пропустили в Псковскую область

15.09.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

15 тонн мороженного из Италии не пропустили в РФ на границе в Псковской области из-за нарушений в документах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска «Шумилкино» (Печорский район) специалисты Россельхознадзора провели проверку 15 тонн мороженого, произведенного в Италии. Партия пломбира с вишневым сиропом предназначалась для получателя из Москвы.

При проведении документарного контроля выяснялось, что ветеринарный сертификат на перевозимый товар и приложение к ветеринарному сертификату, содержащее информацию о наименовании, количестве и дате выработки товара, не заверены печатью компетентного органа государственной ветеринарной службы Италии; на трех страницах не указан уникальный номер ветеринарного сертификата. Кроме того, форма предоставленного ветеринарного сертификата не соответствует парафированному образцу ветеринарного сертификата.

Ввоз 15 тонн мороженого на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

Теги: #Россельхознадзор #мороженое
Источник: Псковская Лента Новостей
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