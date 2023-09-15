Общество

Старинную усадьбу XIX века выставили на продажу в Плюсском районе

Старинную усадьбу XIX века выставили на продажу в Плюсском районе. Как сообщил владелец на сайте бесплатных объявлений Avito, усадьба могла быть возведена в середине XIX века для псковской ветви шведской семьи Левенгагенов, (герб семейства полностью сохранился на здании).

По другой версии, ещё в начале XIX века (данные за 1838 год) усадьба принадлежала некой девице Софье Дмитриевой.

Усадьба Лющик принадлежала псковской ветви выходцев из Швеции Левенгагенов. Усадебный дом был построен по подобию французских дворцов. Герб владельцев хорошо просматривается на здании.

Усадьба относится к поздним, возникшим в конце XIX века поместьям. Расположена на левом берегу реки Городоньки в северной части деревни Лющик. Перед южным фасадом усадебного дома была боскетная регулярная посадка тополей, перед западным - цветники и фонтан, перед северным - нижний ландшафтный парк, перед восточным - липовые боскеты и фруктовый сад.