Общество

Самые полезные напитки осени перечислила диетолог

Морковный и свекольный соки, безалкогольные фруктово-ягодные пунши, чайные цитрусовые напитки и различные морсы являются самыми полезными осенью. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Безалкогольные пунши готовим на основе ягод. Туда можно положить яблоки, апельсины, добавлять по вкусу имбирь, корицу, разбавить все медом. В качестве подсластителя использовать стевию или трегалозу. Последняя не напрягает поджелудочную. Такие напитки хорошо бодрят», – объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

Как уточнила врач, полезны пряные чайно-цитрусовые напитки с лимоном, апельсином, корицей.

«Они активируют обмен веществ, тонизируют организм, согревают. Также являются профилактикой инфекционных и простудных заболеваний, восстанавливают иммунитет, улучшают кровообращение, выводят холестерин, активизируют вялое пищеварение, улучшают настроение», - продолжила она.

Также для борьбы с осенней хандрой можно пить сезонные соки из моркови и свеклы. Не менее полезны будут морсы из брусники или клюквы. «Они содержат много антиоксидантов, витамина С, будут способствовать выводу токсинов»", – заключила Мухина.