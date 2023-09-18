Общество

Псковичам рассказали о функциях новой промостраницы на сайте ФНС России

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговое уведомление 2023 года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Гражданам необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 1 декабря 2023 года.

Всего уведомления получат около 323 тысяч налогоплательщиков, имеющих объекты, находящиеся в их собственности и стоящие на учете в налоговых органах Псковской области. В том числе более 122 тысяч граждан узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета на сайте ФНС России, более 8,5 тысяч граждан получат уведомления в личный кабинет на сайте Госуслуг.

Смотрите также Более 300 тысяч собственников имущества в Псковской области получат налоговые уведомления

Промостраница содержит разъяснения по типовым вопросам жизненным ситуациям:

что такое налоговое уведомление;

как его получить и исполнить;

основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом;

как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как воспользоваться льготами;

что делать, если такое уведомление не получено или в уведомлении указана некорректная информация.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том:

как получить налоговое уведомление через ЕПГУ;

как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, и т. д.

Оплатить налоги граждане могут:

онлайн из личного кабинета;

при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в ближайшем отделении банка или Почты России.

Кроме того, оплатить налоги теперь можно в МФЦ.