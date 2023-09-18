Псковичам рассказали о функциях новой промостраницы на сайте ФНС России

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговое уведомление 2023 года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
В Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Гражданам необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 1 декабря 2023 года.
Всего уведомления получат около 323 тысяч налогоплательщиков, имеющих объекты, находящиеся в их собственности и стоящие на учете в налоговых органах Псковской области. В том числе более 122 тысяч граждан узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета на сайте ФНС России, более 8,5 тысяч граждан получат уведомления в личный кабинет на сайте Госуслуг.
Промостраница содержит разъяснения по типовым вопросам жизненным ситуациям:
Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию о том:
Оплатить налоги граждане могут:
Кроме того, оплатить налоги теперь можно в МФЦ.