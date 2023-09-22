Общество

Температурный рекорд 1936 года побит в Пскове

На Русской равнине продолжается период экстремально тёплой погоды и продолжает переписываться метеостатистика, сообщает метеоцентр «Фобос».

Самым тёплым с 1936 года стал день 22 сентября в Пскове. 87 лет назад в городе была зафиксирована температура +22,5°, а вчера к 15 часам показания термометров добрались до отметки +24,5۠°.

Также обновлены рекорды температуры в Санкт-Петербурге. Уже к 15 часам воздух прогрелся до +22,5°, побив рекорд 1936 года, когда температура составила +21,9°.

Предыдущий температурный рекорд дня в Калининграде был установлен в 2020 году и составлял +23,9°. В 15 часов метеостанция города зафиксировала температуру +25,6۠°.