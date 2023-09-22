Общество

Александр Котов: Псковская область по праву гордится машиностроительным комплексом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли Псковской области с профессиональным праздником – Днём машиностроителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Машиностроение является одной из ведущих отраслей экономики, влияющей на работу всех остальных секторов промышленности, - отметил Александр Котов. - Псковская область по праву может гордиться своим машиностроительным комплексом – регион зарекомендовал себя как надёжный изготовитель современного, качественного и востребованного оборудования».

Региональное машиностроение всегда шагало в ногу со временем, и сегодня отрасль решает важнейшую государственную задачу по разработке и производству импортозамещающей продукции, подчеркнул он. «Технологические возможности, производственные мощности и квалификация специалистов не оставляют сомнений, что поставленная цель будет успешно достигнута», - продолжил Александр Котов.

«Спасибо работникам и ветеранам отрасли за добросовестный труд. От всей души желаю благополучия в жизни и достижений в работе!» - добавил спикер регионального парламента.