Александр Котов: Псковская область по праву гордится машиностроительным комплексом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли Псковской области с профессиональным праздником – Днём машиностроителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Региональное машиностроение всегда шагало в ногу со временем, и сегодня отрасль решает важнейшую государственную задачу по разработке и производству импортозамещающей продукции, подчеркнул он. «Технологические возможности, производственные мощности и квалификация специалистов не оставляют сомнений, что поставленная цель будет успешно достигнута», - продолжил Александр Котов.
«Спасибо работникам и ветеранам отрасли за добросовестный труд. От всей души желаю благополучия в жизни и достижений в работе!» - добавил спикер регионального парламента.