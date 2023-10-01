Общество

Одноразовые медицинские маски поступили в четыре района Псковской области

Одноразовые медицинские маски на этой неделе поступили в Пустошкинский, Невельский, Новосокольнический и Себежский районы. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«СИЗы для межрайонных и районных больниц передаем в рамках совместной акции благотворительного фонда «Земляки» и реготделения партии "Единая Россия"», – рассказал депутат.

Старт мероприятию дали в Великих Луках.