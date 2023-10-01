Общество

В России разработали «умные» часы-тонометр

В России разработали «умные» часы-тонометр, замеряющие пульс, давление и ЭКГ человека и при необходимости направляющие информацию врачу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда разработчиков из Казани придумала тонометр в формате "умных" часов с анализом данных искусственным интеллектом. Такое устройство планируется ввести в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели "Поликлиника на дому". Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023"», — сообщили в НТИ.

В целом, как отметили разработчики, гаджет настраивается персонально на задачи человека через связанное с устройством мобильное приложение и в течение дня проводит замеры — ЭКГ, пульс, артериальное давление, а также считывание активности пользователя. Далее полученные данные анализируются ИИ и при необходимости направляются push-уведомления, а информация по мониторингу отправляется врачу для коррекции терапии.

«Уникальность проекта заключается в том, что прибор является частью медицинской экосистемы, которая выстраивается вокруг пользователя. Например, есть корейские часы, которые тоже выполняют ЭКГ, но их данные не анализируются и не становятся частью медицинской истории пользователя», — уточнил лидер проекта Линар Гарифуллин.

Он отметил, что гаджет станет импортоопережающим, а все данные, формирующиеся при мониторинге, будут храниться в России с доступом для врачей.

«Планируем получение регистрационного изделия Росздравнадзора на наш прибор, таким образом, он совместит в себе медицинское устройство и функции привычных смарт-часов», — добавил Линар Гарифуллин.

Как он также подчеркнул, главное отличие часов-тонометра от «умных» часов в том, что данные последних нельзя использовать в медицинских целях, поэтому встроить их в медицинскую экосистему невозможно.

Сейчас проект находится на этапе создания прототипа, первую партию приборов разработчики планируют выпустить в 2024 году.