Общество

В сентябре в Великих Луках родились 74 младенца

74 младенца родились в Великолукской межрайонной больнице в сентябре, из них 42 девочки и 32 мальчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В родильный дом за месяц поступили 113 женщин, выписали в сентябре 117 пациенток. Всего за сентябрь в межрайонную больницу приняли 1091 человека, выписали 1070. В отделении реанимации находится 51 человек.

За месяц в Великолукской межрайонной больнице провели 315 операций.

По состоянию на 1 октября на лечении в учреждении находились 284 человека.