Общество

Свыше 50% ищущих работу псковичей находятся в позитивном карьерном настроении — опрос

55% соискателей из Псковской области находятся в позитивном карьерном настроении. При этом соискательская активность стала ниже 30% по сравнению с прошлым годом, а также на 66% по сравнению с 2021-м. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В разрезе страны больше всего в успешное трудоустройство по итогам квартала склонны верить соискатели из Урала и Сибири, а также Приволжского ФО. С другой стороны, наименее оптимистично настроены жители Центрального ФО, Москвы и области, а также Дальнего Востока – здесь у соискателей скорее негативные настроения относительно работы и карьеры.

Жители Псковской области повторяют общероссийский тренд и демонстрируют рост оптимистичных взглядов относительно работы. Более того, опрос показывает, что 55% опрошенных в регионе уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой осенью и зимой. Не могут разделить такую уверенность 37% местных соискателей. Остальные затруднились ответить.

В разрезе профсфер: сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов чувствуют себя наиболее уверенно и оптимистично. На втором месте по уровню хорошего карьерного настроения находятся работники сферы строительства и недвижимости, на третьем – автобизнес.

С другой стороны, наименее уверены в рынке трудоустройства соискатели из сферы масс-медиа, ИТ и топ-менеджмент.

Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы, что подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством Риалвеб по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете, по ключевым словам, снизился в 1 полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%.