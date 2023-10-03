Общество

Расписание поезда Псков - Москва изменится в октябре

В связи с необходимостью предоставления окон для ремонта железнодорожной инфраструктуры на участке железной дороги Дно – Псков в октябре 2023 года изменяется расписание поезда № 010 Псков – Москва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд следует по расписанию: отправлением из Пскова в 19:30, прибытием в Москву 06:50 и отправлением из Пскова в 16:00, прибытием в Москву в 06:50.

Также с актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.