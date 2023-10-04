Общество

Дмитрий Шахов наградил в своем офисе трех сотрудников УФСИН

Торжественная церемония награждения сотрудников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказания прошла в офисе уполномоченного по правам человека в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Выступая на мероприятии, Дмитрий Шахов отметил личный вклад каждого из награждённых, направленный на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в пенитенциарных учреждениях, расположенных в Псковской области.

Омбудсмен особо обратил внимание, что впервые учреждения УФСИН России по Псковской области в 2020-2022 годах столкнулись с пандемией коронавируса. Оперативные и профессиональные меры, которые были реализованы сотрудниками центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора №2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России под руководством Ольги Александровой, в учреждениях уголовно-исполнительной системы позволили сохранить жизни осуждённых и подследственных. Ни смертельных случаев, ни тяжких заболеваний в связи пандемией COVID-19 среди лиц, содержащихся в колониях и СИЗО, допущено не было.

«Временные ограничения для адвокатов в общении со своими клиентами в СИЗО не вызвали таких бурных реакций, как в отдельных регионах страны и в мире. Своевременность введения таких мер позволила сократить сроки карантина, и уже через пару недель адвокаты смогли приступить к своей работе в стенах СИЗО с соблюдением масочного режима и иных противоковидных мер, и больше таких ограничений в псковских СИЗО и исправительных колониях не было», - заметил Дмитрий Шахов.

Особое внимание уполномоченный по правам человека при осуществлении контроля за соблюдением прав и свобод в учреждениях УФСИН России по Псковской области уделяет вопросам оказания медицинской помощи осуждённым. За 2022 год и первое полугодие 2023 года жалоб по этим вопросам поступило на 50% меньше, чем в предыдущие годы. При этом, как сказал Дмитрий Шахов, жалобы по вопросам оказания медицинской помощи в псковских пенитенциарных учреждениях составляют почти треть от всех иных обращений.

Омбудсмен отметил, что всё это стало возможным, несмотря на проблемы с кадрами и нехватку ряда медицинских препаратов, благодаря грамотной организации деятельности со стороны медицинского персонала филиала ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России под руководством полковника внутренней службы доктора Ирины Мусатовой.

Особую благодарность региональный омбудсмен выразил начальнику УФСИН России по Псковской области Алексею Емельянову. С его приходом, как отметил Дмитрий Шахов, значительно улучшилось взаимодействие не только с региональным омбудсменом, но и с другими уполномоченными.

«Значительными темпами улучшается система обеспечения прав человека в местах лишения свободы, а совместными усилиями при поддержке федерального омбудсмена нам удалось сохранить фактически градообразующее предприятие в поселке Идрица – исправительную колонию №3. Активно при содействии и поддержке регионального правительства реализуется программа ресоциализации заключённых, в том числе создание и функционирование исправительных центров. Ну и в 2022 году почти в два раза сократилось число обращений из мест лишения свободы на условия содержания, неправомерные действия сотрудников уголовно-исполнительной системы», - заметил Дмитрий Шахов.

За личный вклад и достигнутые результаты в профессиональной деятельности по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в подведомственных учреждениях системы федеральной службы исполнения наказаний России благодарностью уполномоченного по правам человека в Псковской области награждены: