Общество

Александр Братчиков: Некоторые директора школ стали людьми «выше Бога»

В системе образования Псковской области немало проблем, и не все они могут быть решены силами врио председателя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова. Такое мнение в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Александр Братчиков.

«У меня больше вопросов не столько к Ермакову (он действительно старается многие вещи решать, не все получается, я вижу, я достаточно хорошо его знаю), а к директорам школ, потому что они во многих школах превратились в людей, по-моему, которые выше Бога, к которым не подойти и ничего не сказать, они сами принимают решения», - отметил Александр Братчиков.

Депутат добавил, что ему не нравится, что каждая школа «может принимать свою схему образования», а также, что «каждая школа по-своему начисляет зарплату».

«И это на федеральном уровне, господин Ермаков с этим сделать ничего не может», - заметил Александр Братчиков.

Второй гость студии – депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак – не согласился с мнением оппонента. Он, напротив, возлагает основную ответственность на профильный комитет и его руководство. Депутат добавил, что его удивляет защита Андрея Ермакова со стороны представителей партии власти.