Общество

Главы муниципалитетов Псковской области поздравили президента России с днем рождения

Главы муниципалитетов Псковской области поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Тексты опубликованы в социальных сетях глав районов и городов.

«Можно привести немало примеров того, как жизнь в Пскове меняется к лучшему. Новые детские сады и школы, парки и дороги, обновленные объекты культуры и туризма - последние годы качество жизни в нашем городе действительно растет. Этим позитивным движением во многом мы обязаны нашему лидеру – президенту России Владимиру Путину. Своим отношением к стране, к каждому региону, личным примером настоящего служения народу он стимулирует членов своей большой команды трудиться с такой же самоотдачей. Искренне желаю ему здоровья и сил!», - написал глава города Пскова Борис Елкин.

Глава города Великие Луки Николай Козловский пожелал президенту крепкого здоровья, успешной реализации всех планов и всегда оставаться полным энергии

«Владимир Владимирович - личность мирового масштаба, взявшая на себя ответственность за судьбу нашей страны в сложный исторический период. Под его мудрым руководством Россия достигла значительных успехов во всех сферах и показала миру, что ничто не может подорвать ее стойкость и надежность при таком президенте», - отметил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Глава Псковского района Наталья Федорова в своем поздравлении написала, что «за годы своего служения стране и народу Владимир Владимирович стал не просто главой государства, но лидером нации. Он сумел обеспечить национальное единство и придать новую динамику развития России в целом и каждого региона в частности».

Позитивные изменения присутствуют и в Невельском районе. Глава муниципалитета Олег Майоров напомнил, что в районе капитально ремонтируются дороги, учреждения образования и культуры, активно модернизируется первичное медицинское звено, строятся новые ФАПы, появляются новые объекты благоустройства, обновляется материальная база наших школ и домов культуры.

«Сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. При поддержке президента Российской Федерации в нашей стране успешно реализуются социально ориентированные национальные проекты. Наш президент личным примером показывает образец служения людям. Вместе одной командой с президентом и губернатором мы сможем добиться высоких результатов развития района и страны в целом», - написал Олег Майоров.

Глава Куньинского района Олег Лебедев подчеркнул, что Владимир Путин смог восстановить страну, поднять промышленность и сельское хозяйство, обеспечить обороноспособность государства.

«С именем Владимира Владимировича связывают возрождение и единение России, отстаивание государственных интересов на геополитическом пространстве, развитие духовности и патриотизма российского народа. В этот день хочется пожелать нашему уважаемому президенту крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых великих побед на благо России», - добавил он.

Масштабные экономические инициативы, культурные и социальные объекты, программы поддержки молодежи и населения — всё это стало частью новой России, написал глава Опочецкого района Юрий Ильин.

«Под умелым руководством, Россия стала одной из ведущих стран мира, сильным государством, уважаемым на международной арене. Благодаря его мудрым решениям и уверенному руководству, экономика нашей страны стабильно развивается, социальная сфера улучшается, а национальная безопасность обеспечивается. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, личного счастья и успехов в невероятно важной и нелегкой работе во имя процветания нашей страны Россия», - сказал Юрий Ильин.

За последние годы в стране при активной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина реализуется множество инициатив, направленных на поддержку науки и образования, здравоохранения, культуры и туризма, благоустройства территорий, сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров. Благодаря личной вовлеченности президента, при непосредственном участии активных граждан, в сельской местности формируется устойчивый тренд на качественное изменение жизни в лучшую сторону, считает он.

« Жители Усвятского района активно воплощают в жизнь инициативы, направленные на поддержку культуры и развитие туризма. Одним из подтверждений стало создание фольклорно-этнографического парка имени Ольги Сергеевой в деревне Церковище Усвятского района Псковской области, который получил свое рождение благодаря инициативному проекту территориального общественного самоуправления "Светлый путь". Фольклорно-этнографический парк стал точкой соприкосновения местных традиций и местом встреч. Здесь зарождается новая формация старинных русских посиделок и самобытных праздников. Спасибо президенту, губернатору Псковской области за воплощение в жизнь проектов по культурному возрождению!» - сказал Дмитрий Петров.

Пыталовский район. Фото: Вера Кондратьева

В деревне Линово Пыталовского района с 1934 года до сих пор существует 2-х этажное деревянное здание школы. В подвальном помещении, оборудованном под котельную на твердом топливе, до недавнего времени стояли раритетные чугунные котлы. В эту среднюю школу, каждое утро съезжаются на занятия несколькими школьными автобусами из трех районов, более 120 учеников. В группы кратковременного пребывания приводят родители 20 дошколят.

Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поддержать псковский регион в модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов в Псковской области. Так, в ноябре 2022 года, началось строительство нового здания Линовской средней школы на 165 учеников и 40 дошколят в Пыталовском районе, граничащим с Латвией.

«Сбывается заветная мечта детей и родителей Линовской школы. Сегодня - день рождения нашего президента, Владимира Владимировича Путина. Он стал настоящим двигателем позитивных преобразований во всех сферах жизни. И это мы видим на примере нашего района: строятся Линовская школа и здание больницы, ФАпы, проводятся ремонты в школах и домах культуры, благоустраиваются общественные и дворовые территории. Он много лет поддерживает высокий темп работы и личным примером показывает, что работать - это значит служить людям. В Пыталовском районе живут прекрасные люди, готовые сделать все, чтобы район развивался и процветал. Действуя единой командой с президентом и Губернатором области, мы обязательно добьемся успеха!» - сказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

По мнению главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева, сохранение исторической памяти — это не только проявление уважения к прошлому, но и гарантия единства народа и суверенитета государства в будущем. За счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, благотворителей в районе проведена большая работа по ремонту и благоустройству воинских захоронений, создаются музеи и новые мемориалы памяти погибшим землякам, изготавливаются памятники и барельефы современным воинам-защитникам России, устанавливаются указатели к объектам культурного наследия, издаются книги, буклеты, сувенирная продукция.

«Патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти о героическом подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны и в современном мире — одно из направлений системной и кропотливой работы администрации Дедовичского района. Патриотизм, созидательный труд, служение Отечеству и ответственность за его судьбу — одни из главных ценностей нашего народа. Сегодня, 7 октября, день рождения человека, который является главным примером подлинного Служения людям, - нашего президента Владимира Владимировича Путина. Искренне желаем ему мира, добра и крепкого здоровья!» - добавил он.

«Сегодня свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент, который навсегда вписал себя и в историю России и мировую историю как мудрый, дальновидный, решительный политик и государственный деятель — настоящий лидер и патриот нашего государства. Стоит отметить, что Владимир Владимирович Путин возглавил нашу страну в непростое время, но благодаря своей любви к нашей Родине — России, смелости, наш Президент сумел вывести Россию на высокий уровень социально-экономического развития. Именно под его руководством Российской Федерации удалось вернуть статус великой мировой державы. Мы, россияне, гордимся нашим сильным лидером и несомненно поддерживаем его решения, так как все они направлены на сохранение свободы, сохранение единства между народами России, безопасности нашего Отечества, на процветание и развитие нашей Родины», - написал глава Порховского района Юрий Семенов