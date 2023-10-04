Общество

Почти 118 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа

С начала вакцинационной кампании от гриппа в Псковской области прививку от гриппа сделали почти 118 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Несмотря на снижение уровня заболеваемости ОРВИ, которое было на прошлой неделе, не стоит рисковать своим здоровьем и необходимо сделать прививку от гриппа. Взрослые и детские вакцины есть в достаточном количестве во всех поликлиниках Псковской области, так как в конце сентября в регион поступила вторая партия», - отметили в комитете.

Прививку от гриппа рекомендуется делать ежегодно, напомнили в облздраве.

«Каждый сезон вакцина от гриппа обновляется. Она производится под конкретный штамм вируса, который, как предполагает медицинское сообщество, будет циркулировать в предстоящем эпидсезоне», - добавили специалисты.