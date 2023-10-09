Общество

Свиристели наелись забродившей рябины и «опьянели» в Опочке. ФОТО

Свиристели наелись рябины и «опьянели» в Опочке. Об этом сообщается в группе «Опочка INFO» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Опочка INFO» / ВКонтакте

«Вот так из года в год нажрутся рябины птицы и валяются потом пьяницы. Забрал домой в коробке. Разместил "вытрезвитель" на балконе, поставил воды и пшена. Очухаются, пить захотят», - рассказал автор фотографии.

Как сообщают открытые источник, такое явление, как правило, происходит в период бабьего лета, когда ночные заморозки сменяются дневной оттепелью. Они приводят к тому, что ягоды, оставшиеся на деревьях, могут забродить, и получается «пьяная рябина».

Свиристели могут пьянеть от рябины из-за содержания этилового спирта, который образуется в процессе брожения ягод. Свиристели очень любят рябину и могут употреблять ее в больших количествах, что приводит к опьянению. Однако не все свиристели реагируют на рябину одинаково, и некоторые могут быть более устойчивыми к ее воздействию.

Как уточняют специалисты, если же свиристель находится на улице, то лучше оставить его в покое и не пытаться его ловить или переносить. Важно также убедиться, что он находится в безопасном месте и не подвергается опасности со стороны других животных или людей.