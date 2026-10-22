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Депутат Госдумы призвал оценивать города по удобству для жителей, а не по объемам стройки

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Депутат Государственной Думы девятого созыва Антон Мороз предложил кардинально пересмотреть подходы к градостроительству, сместив фокус с количественных показателей на реальное качество жизни людей. Такое мнение парламентарий высказал на пленарном заседании Международного форума устойчивого развития городов «Город как живой организм: от формирования среды к развитию человеческого капитала», о чем сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

По мнению депутата, оценка жилья в виде объемов ввода и инвестиций устарела. На данный момент критерием успеха является комфорт горожан. Антон Мороз подчеркнул, что возведение новостроек без должного инфраструктурного наполнения не создает полноценной среды.

«Мы должны считать не метры, а удобство для человека. Объемы ввода и инвестиции важны, но они не отвечают на главный вопрос: стал ли город удобнее? Новый дом сам по себе ещё не создаёт район — он появляется только тогда, когда жильё связано с транспортом, рабочими местами, школами, медициной и общественными пространствами», — подчеркнул депутат.

Как отметил Антон Мороз в своей речи на форуме, для достижения данной цели необходимо проанализировать территории и расчет инфраструктуры, и лишь затем — параметры застройки и экономика проекта. Такой подход лежит в основе концепции комплексного развития территорий.

«КРТ не должно сводиться к простой задаче построить больше жилья на большой площадке. Его истинный смысл — преобразовать территорию как единое целое, учитывая планировку, транспорт, сети и социальные объекты. При этом критически важно учитывать интересы тех, кто уже живет рядом, чтобы не ухудшить их доступ к школам и дорогам», — отметил Антон Мороз.

Особое внимание парламентарий уделил синхронизации строительства. Если квартиры сдаются раньше, чем готовы школы, детские сады и инженерные сети, все негативные последствия ложатся на плечи жителей и муниципальный бюджет. Также статус КРТ сам по себе не гарантирует финансовой выгоды, поэтому требуется прозрачность расчетов.

Также Антон Мороз отметил, что с 12 июля 2026 года вступил в силу новый свод правил СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий». Единые правила нужны не для ограничений, а для предсказуемости развития, при этом нельзя забывать об интересах соседних муниципалитетов.

«Люди требовательны к комфорту, и это оценивается рублём. Требования к экологии должны быть понятны на старте — тогда город задаёт качество среды, а инвестор считает стоимость решений до реализации», — добавил парламентарий.

«Градостроительная отрасль переходит от оценки отдельного объекта к оценке результата для всей территории. Главная задача сегодня — развивать пространства так, чтобы новые квадратные метры становились частью по-настоящему удобного, безопасного и устойчивого города», — заключил Антон Мороз.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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