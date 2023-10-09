Общество

Новая школа в Себеже строится в соответствии с планом-графиком

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков проконтролировал строительство новых школ по программе модернизации приграничных районов. В рамках рабочей поездки он посетил строительную площадку школы на 825 мест в Себеже, пристройку к Кузнецовской школе и новое строящееся здание Линовской средней школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Новая школа в Себеже строится в соответствии с планом-графиком. На площадке достаточное количество техники и рабочих. Начались работы по заливке фундамента, в ноябре подрядчик приступит к монтажу цокольного этажа. В начале следующего календарного года будут производиться отделочные работы.

В пристройке к Кузнецовской средней школе завершается устройство внешнего контура. Подрядчику поставлена задача приступить к внутренним работам до наступления холодов. Планируется поставить окна, двери и утеплить каркас здания, чтобы в конце осени дать отопление и полноценно приступить к отделочным работам.

«Школа 1 сентября должна принять детей, хотя срок контракта предполагает завершение работ в конце 2024 года, но мы рассчитываем на то, что работы будут вестись с опережением графика. В настоящее время ключевых отклонений ни на одном из объектов в Себежском районе мы не видим, констатируем факт, что все работы происходят в соответствии с планом. Но при всем при этом будем держать руку на пульсе», — сказал Андрей Ермаков.

В Пыталовском районе строительство Линовской школы идет с небольшим отставанием из-за долгих поставок строительных материалов. Часть из них подрядчик ждет из Москвы, часть — из Беларуси. 14 октября должны поставить оставшиеся окна. «Мы производим работы по мере поступления материалов, с этим не затягиваем. На данный момент полным ходом идет строительство второго этажа и работа внутри. Перегородки сделаны на 90%, лестничные пролеты — на 70%. Ведется подготовка материалов для кровли. Сейчас на стройке задействовано 35 работников», — отметил подрядчик.

Новые школы в приграничных районах Псковской области строятся при поддержке президента РФ Владимира Путина. На эти цели будет направлено более 1,2 млрд рублей. Помимо Себежского и Пыталовского районов, новые школы до конца 2024 года появятся в Гдовском и Печорском районах.