Общество

Семь километров реки Псковы расчистят в областном центре

За расчистку реки Псковы на территории областного центра готовы заплатить 31 622 850 рублей, подрядчика определят 23 октября. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить дноуглубительные работы, а также удалить скальные породы и илистые отложения, выполнить прочие строительные гидротехнические работы.

Общая протяженность участков расчистки составляет 7,19 км. Водную растительность планируют выкосить на площади 18,3 га.

Работы нужно будет выполнить в два этапа до 31 октября 2024 года.

Заказчиком работ выступает комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. Источник финансирования контракта – субвенции из федерального бюджета, предоставленные бюджету Псковской области на реализацию мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».