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Общество

Более 65 тысяч луковиц тюльпанов высадят в Пскове

12.10.2023 11:14|ПсковКомментариев: 0

67 235 луковиц тюльпанов высадят в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Выполнение работ по посадке луковиц тюльпанов на объектах зеленого хозяйства заказало учреждение Пскова «Специализированный заказчик».

Согласно техническому заданию, луковица должна соответствовать второму размеру. Длина окружности в наибольшем поперечном сечении должна быть от 12 до 13 см. Предстоит высадить немахровые тюльпаны сорта «Триумф». Их цветовая гамма: красно-желтый, белый, желтый, розовый, красный, малиновый, темно-красный. Также махровые тюльпаны, цветовая гамма: розовый, красный, красно-белый, бардовый.

По срокам цветения тюльпаны должны соответствовать второй группе – среднецветущие. Цветение тюльпанов - апрель-май. Посадочный материал должен быть здоровым, иметь высокую однородность сроков цветения, исключительную устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, длительную сохранность декоративности. На луковицах не допускается наличие вредителей, признаков болезней и механических повреждений. 

Начальная цена контракта - 3 млн 348 тысяч 247 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова. Подрядчика определят 23 октября. Дата окончания выполнения работ назначена на 15 ноября.

Наименование объекта зелёного хозяйства

Площадь объекта,

м2

Количество, шт.

Сквер у Дома Советов (в границах улиц: Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта)

110

3850

Цветник на площади Победы у стелы «Город воинской славы»

226

7910

Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Калинина)

155

5425

Зелёная зона у администрации города Пскова (у дома№ 22 по улице Некрасова)

83

2905

Ботанический сад (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Октябрьский проспект, крепостная стена)

80

2800

сквер на площади Ленина (у памятного знака памяти жертв фашистской оккупации города Пскова в 1941 году)

17

595

Дендропарк (парк у Мирожского монастыря)

75

2625

Зелёная зона по Октябрьскому проспекту (нечётная сторона) от улицы Некрасова до улицы Гоголя

60

2100

Детский парк (в границах: Октябрьский проспект, улица Советская, улица Некрасова

500

17500

Клумба на площади Героев-Десантников (пересечение улицы Кузнецкой и улицы 128 Стрелковая дивизия)

8

280

Зелёная зона у дома № 13 по улице Пушкина (драмтеатр имени А. С. Пушкина)

30

1050

Цветник у дома №15 по Октябрьскому проспекту

18

630

Зелёная зона у дома № 1 по улице Ленина («Место встречи»)

20

700

Круглая клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе

80

2800

Воинское захоронение по улице Юбилейной в Пскове (улица Юбилейная у дома №59)

30

1050

Парковая зона у Дома Офицеров (в границах улиц: Юбилейная, Комдива Кирсанова, Молодова)

60

2100

Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе у дома №92)

60

2100

Сквер у Рижской гостиницы

265

9275

Сквер Павших борцов

44

1540

Итого

1921

67235
Теги: #тюльпаны
Источник: Псковская Лента Новостей
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