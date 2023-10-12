Более 65 тысяч луковиц тюльпанов высадят в Пскове

67 235 луковиц тюльпанов высадят в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Выполнение работ по посадке луковиц тюльпанов на объектах зеленого хозяйства заказало учреждение Пскова «Специализированный заказчик».
Согласно техническому заданию, луковица должна соответствовать второму размеру. Длина окружности в наибольшем поперечном сечении должна быть от 12 до 13 см. Предстоит высадить немахровые тюльпаны сорта «Триумф». Их цветовая гамма: красно-желтый, белый, желтый, розовый, красный, малиновый, темно-красный. Также махровые тюльпаны, цветовая гамма: розовый, красный, красно-белый, бардовый.
По срокам цветения тюльпаны должны соответствовать второй группе – среднецветущие. Цветение тюльпанов - апрель-май. Посадочный материал должен быть здоровым, иметь высокую однородность сроков цветения, исключительную устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, длительную сохранность декоративности. На луковицах не допускается наличие вредителей, признаков болезней и механических повреждений.
Начальная цена контракта - 3 млн 348 тысяч 247 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова. Подрядчика определят 23 октября. Дата окончания выполнения работ назначена на 15 ноября.
|
Наименование объекта зелёного хозяйства
|
Площадь объекта,
м2
|
Количество, шт.
|
Сквер у Дома Советов (в границах улиц: Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта)
|
110
|
3850
|
Цветник на площади Победы у стелы «Город воинской славы»
|
226
|
7910
|
Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Калинина)
|
155
|
5425
|
Зелёная зона у администрации города Пскова (у дома№ 22 по улице Некрасова)
|
83
|
2905
|
Ботанический сад (в границах улиц Кузнецкая, Советская, Октябрьский проспект, крепостная стена)
|
80
|
2800
|
сквер на площади Ленина (у памятного знака памяти жертв фашистской оккупации города Пскова в 1941 году)
|
17
|
595
|
Дендропарк (парк у Мирожского монастыря)
|
75
|
2625
|
Зелёная зона по Октябрьскому проспекту (нечётная сторона) от улицы Некрасова до улицы Гоголя
|
60
|
2100
|
Детский парк (в границах: Октябрьский проспект, улица Советская, улица Некрасова
|
500
|
17500
|
Клумба на площади Героев-Десантников (пересечение улицы Кузнецкой и улицы 128 Стрелковая дивизия)
|
8
|
280
|
Зелёная зона у дома № 13 по улице Пушкина (драмтеатр имени А. С. Пушкина)
|
30
|
1050
|
Цветник у дома №15 по Октябрьскому проспекту
|
18
|
630
|
Зелёная зона у дома № 1 по улице Ленина («Место встречи»)
|
20
|
700
|
Круглая клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе
|
80
|
2800
|
Воинское захоронение по улице Юбилейной в Пскове (улица Юбилейная у дома №59)
|
30
|
1050
|
Парковая зона у Дома Офицеров (в границах улиц: Юбилейная, Комдива Кирсанова, Молодова)
|
60
|
2100
|
Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе у дома №92)
|
60
|
2100
|
Сквер у Рижской гостиницы
|
265
|
9275
|
Сквер Павших борцов
|
44
|
1540
|
Итого
|
1921
|
67235