Общество

Более 65 тысяч луковиц тюльпанов высадят в Пскове

67 235 луковиц тюльпанов высадят в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Выполнение работ по посадке луковиц тюльпанов на объектах зеленого хозяйства заказало учреждение Пскова «Специализированный заказчик».

Согласно техническому заданию, луковица должна соответствовать второму размеру. Длина окружности в наибольшем поперечном сечении должна быть от 12 до 13 см. Предстоит высадить немахровые тюльпаны сорта «Триумф». Их цветовая гамма: красно-желтый, белый, желтый, розовый, красный, малиновый, темно-красный. Также махровые тюльпаны, цветовая гамма: розовый, красный, красно-белый, бардовый.

По срокам цветения тюльпаны должны соответствовать второй группе – среднецветущие. Цветение тюльпанов - апрель-май. Посадочный материал должен быть здоровым, иметь высокую однородность сроков цветения, исключительную устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, длительную сохранность декоративности. На луковицах не допускается наличие вредителей, признаков болезней и механических повреждений.

Начальная цена контракта - 3 млн 348 тысяч 247 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова. Подрядчика определят 23 октября. Дата окончания выполнения работ назначена на 15 ноября.