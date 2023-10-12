Общество

Кабинеты медико-психологического консультирования открыты в 18 медорганизациях Псковской области

В 18 медицинских организациях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Одной из важных составляющих психиатрической службы становится интеграция психиатрической службы в первичное звено здравоохранения, уточнили в облздраве.

С 1 июля открыты кабинеты медико-психологического консультирования в поликлиниках. Это новый подход в психиатрии, который согласуется со всеми международными стандартами.

К медицинскому психологу можно обратиться самостоятельно или по направлению врачей первичного звена здравоохранения. При выявлении психических расстройств, пациент будет маршрутизирован в кабинет психотерапевта или психиатрическую службу для оказания ему уже врачебной помощи.

Кабинеты медико-психологического консультирования открыты в: