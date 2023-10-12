Общество

Архиерейскую грамоту вручили депутату и краеведу Дмитрию Белюкову

Архиерейскую грамоту вручили сопредседателю Великолукского городского краеведческого общества, члену Совета Союза краеведов России, профессору ВЛГАФК, депутату Великолукской городской думы Дмитрию Белюкову. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Благодарю епископа Великолукского и Невельского Сергия за высокую оценку трудов во славу Святой Церкви», - отметил Дмитрий Белюков.

Архиерейская грамота была вручена на круглом столе «Духовный путь Земли Великолукской» 11 октября в Великих Луках. Награждение провёл протоиерей Сергий Матвеев.