Общество

Чемпионат по бегу на шоссе Порхов — Красуха проходит в Псковской области 45-й раз

Открытый чемпионат по бегу на шоссе Порхов — Красуха пройдет в 45-й раз в Порховском районе 13 и 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие приурочено к скорбной памятной дате — 80 лет назад 27 ноября деревня Красуха была сожжена вместе с жителями немецко-фашистскими захватчиками. Распоряжение о подготовке к проведению спортивного мероприятия подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документом также утвержден состав организационного комитета.

Предполагается, что на старт выйдут представители разных возрастных категорий. Для юных спортсменов от 2006 года и младше предусмотрены дистанции: 5 км для юношей и 3 км для девушек. Легкоатлеты в возрасте от 18 до 49 лет могут выбрать разные дистанции для преодоления: для мужчин это 10 и 21,1 км, а для женщин — 5 и 10 км.

В возрастной категории от 50 лет и старше для мужчин предусмотрена дистанция 10 км, а для женщин — 5 км.

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды и спортсмены, прошедшие отборочные состязания. Для всех обязательно иметь допуск врача и медицинский полис.

Главная цель соревнований - популяризация легкой атлетики и пропаганда здорового образа жизни.

Организаторами выступают комитет по спорту Псковской области, региональная федерация легкой атлетики, комитет по спорту и молодежной политики администрации Порховского района.