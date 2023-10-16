Как псковские ВИПы отпраздновали День отца в соцсетях

День отца - праздник в России сравнительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. Сложились ли уже какие-то традиции празднования, сказать сложно. Однако соцсети впереди планеты всей, поэтому в прошедшее воскресенье мы увидели немало постов с поздравлениями от жен, детей, да и самих отцов. Посмотрим, кто из псковских ВИПов отличился и поддержал идею праздника.
Глава города Пскова Бориc Елкин на своих страницах в социальных сетях опубликовал фото с детьми, заявив, что для него быть папой - большое счастье и гордость.
Депутат Псковского областного Собрания и координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков выбрал интересный способ, чтобы отметить праздник. Он уверен, что вклад отцов в воспитание детей очень важен. Накануне праздника в Псковском региональном отделении ЛДПР чествовали многодетных отцов: военнослужащего ВДВ Сергея Щемелева, который воспитывает троих детей, а также отца восьмерых детей Олега Ошеку.
Еще один депутат ПОСД Андрей Маковский опубликовал скриншот из сторис своей супруги, где она поздравляет его с Днем отца. Маковский написал в посте, что получил «самые важные поздравления».
Депутат псковской городской Думы, директор МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» Ольга Федорова выложила в соцсети ностальгическое фото своего отца в молодости.
Директор гипермаркета «Империал», активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин тоже без поздравлений не остался. В соцсетях он опубликовал фото торта с надписью: «У меня есть герой, я зову его папа». В посте он пояснил, что таким оригинальным способом с праздником его поздравила дочка.
Сладости оказались весьма популярным подарком для пап. В социальных сетях многие псковички выложили пирожные, кексы и торты, которыми поздравляли своих пап и мужей.
Пока в России День отца не отмечают широко, однако отклик от самих пап, которые с гордостью делятся в социальных сетях фотографиями детей и поздравлений, говорит сам за себя. Если вы вдруг пропустили официальный повод, наверстать никогда не поздно. Папы тоже нуждаются в поддержке и напоминании о своей важности в жизни детей.
Ксения Журавкова