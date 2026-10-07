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В Печорском округе мать двоих детей отправили в колонию за неуплату алиментов

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Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Печорского муниципального округа, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, то есть в совершении неуплаты родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимая является матерью двоих детей, на содержание которых обязана уплачивать алименты. В связи с неуплатой денег на содержание детей, женщину привлекали к административной ответственности и назначали наказание в виде обязательных работ.

После привлечения к ответственности она продолжила уклоняться от уплаты алиментов, что послужило основанием для уголовного преследования. Учитывая, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, при этом выводов для себя не сделала, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденную взяли под стражу в зале суда.

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