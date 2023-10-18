Общество

Кулинар из Пскова приняла участие в шоу кондитерских рекордов на «Пятнице!»

На телеканале «Пятница!» продолжается второй сезон шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым, в котором участники сражаются за Кубок Агзамова и денежный приз — миллион рублей. Лучшие кондитеры в финале проекта установят сладкий мировой рекорд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе телеканала.

Фото здесь и далее: телеканал «Пятница!»

В новом выпуске шоу «Король десертов» приняла участие кондитера Татьяна Иванова из Пскова. Девушка любит создавать фигурки людей из мастики.

«Я пришла на шоу для того, чтобы забрать кубок Агзамова. Я достойна этого и хочу показать, что мастика — это круто!» - сказала Татьяна Иванова.

Самый сильный кондитер выпуска попадет в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Каждую неделю участники будут удивлять телезрителей и Рената Агзамова кондитерскими шедеврами: букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами и небоскребами из пряников, фарфоровыми сервизами из мастики и многим другим. Кроме того, телезрители узнают больше о кондитерском искусстве благодаря лайфхакам от Рената Агзамова. Кондитер расскажет, как создать шоколадное или карамельное украшение, а также поделится секретами работы с тестом и начинкой.

Увидеть, удастся ли Татьяне из Пскова пройти все кулинарные испытания и попасть в финал проекта «Король десертов», можно уже сегодня, 18 октября, на телеканале «Пятница!».