Общество

Задачи СМИ назвал Михаил Ведерников

Задачи СМИ, сгенерированные нейросетью, назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая IV Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира» в Пскове 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Задачи СМИ - обеспечение общества достоверной информацией, борьба с фейками и создание интересного контента. Такие задачи сформулировала нейросеть "Яндекс". Ее "мысли" основываются на тех данных, которые наиболее заметны и широко циркулируют в обществе», - заметил Михаил Ведерников.

Это определение от нейросети, продолжил губернатор, - симптом того, что люди ждут от СМИ борьбы за правду, объективности и справедливости.

«С другой стороны, это говорит о том, что возможности для создания фейков сегодня безграничны. Нейросети сделают фото и текст, которые с трудом можно будет отличить от настоящего, и только въедливая работа и личная репутация позволят отличить правду от искусно созданной лжи», - заметил глава региона.