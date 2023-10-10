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Грузовые машины с товарами для пункта выдачи Wildberries размесили газон.
Это перекресток Петровской и Конной. Сегодня утром видела одного «героя». Сначала несколько минут пытался вкорячиться задом ко входу. Мало того, что из-за маневров газону хана. Так еще и пешеходы несколько минут ждут, чтобы пройти по тротуару, который перегорожен маневрирующей машиной. Как это вообще?
Прямое нарушение правил дорожного движения. Иногороднему водиле все равно, разгрузился и уехал, а у нас осталось грязное месиво. Ладно бы была безвыходная ситуация, но вокруг парковка вдоль обеих улиц.
Прошу ГИБДД обратить внимание, номерные знаки хорошо видны.
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Интерактив: Месиво вместо газона
Грузовые машины с товарами для пункта выдачи Wildberries размесили газон.
Это перекресток Петровской и Конной. Сегодня утром видела одного «героя». Сначала несколько минут пытался вкорячиться задом ко входу. Мало того, что из-за маневров газону хана. Так еще и пешеходы несколько минут ждут, чтобы пройти по тротуару, который перегорожен маневрирующей машиной. Как это вообще?
Прямое нарушение правил дорожного движения. Иногороднему водиле все равно, разгрузился и уехал, а у нас осталось грязное месиво. Ладно бы была безвыходная ситуация, но вокруг парковка вдоль обеих улиц.
Прошу ГИБДД обратить внимание, номерные знаки хорошо видны.
Юлия