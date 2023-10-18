Общество

Педагоги-наставники российских студентов-медиков прибыли в Великие Луки

Всероссийское образовательное мероприятие для педагогов-наставников медицинских образовательных организаций проходит в Великих Луках на базе медицинского колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на оборудовании в современных мастерских в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования».

В настоящий момент к обучению приступили педагоги-наставники медицинских образовательных организаций Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Забайкальского края, Пермского края, Белгородской области, Мурманской области, Оренбургской области, Самарской области, Тверской области, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа — в общей сложности почти 90 человек.

Организациями-участниками федерального проекта по поручению министерства просвещения Российской Федерации выступают издательский центр «Академия» и Государственный университет просвещения.

Великолукский медколледж заслужил право принимать всероссийское образовательное мероприятие за высокое качество работы педагогов-медиков, активное участие в федеральных проектах, добавили в правительстве.