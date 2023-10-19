Общество

Дефицит учителей в школах России оценили в 11 тысяч человек

Дефицит учителей в России оценили в 11 тысяч человек. Такие цифры назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.

«Мы знаем, мы ее видим», - отметила Голикова, имея в виду нехватку учителей.

По словам вице-премьера, правительство предпринимает действия для закрытия дефицита кадров. На это направлен, в том числе, нацпроект «Земский учитель», по которому в профессию привлечены уже 5 тысяч человек, пишет RuNews24.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался против законопроекта о наделении лиц с погашенной судимостью за особо тяжкие преступления правом работать педагогами.