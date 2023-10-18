Общество

«Придётся отклонить»: Володин высказался против идеи разрешить бывшим осуждённым работать учителями

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале высказался против законопроекта о наделении лиц с погашенной судимостью за особо тяжкие преступления правом работать педагогами.

«Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. В приоритетном порядке обсудили его вчера перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы. По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», - отметил он.

Кроме того, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса.

«Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить её до заседания Государственной Думы.

Иначе её придётся отклонить», - добавил Вячеслав Володин.