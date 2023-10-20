Общество

Гастарбайтеров в Псковской области попробуют задержать сохранением стоимости патента на работу

Вопрос об установлении на 2024 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2024 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области, в размере 2,142», - говорится в проекте закона Псковской области.

«Из каких стран в основном иностранная рабочая сила? В каких сферах они работают?» - спросил после доклада по теме вице-спикер Армен Мнацаканян.

«Патенты выдаются в основном рабочим из Таджикистана, Узбекистана. Также много иностранцев из Шри-Ланки, но они работают не на основании патента», - ответила врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер. Она также отметила, что в основном рабочие из Шри-Ланки работают в Великих Луках, в частности, на свиноводческом комплексе.

Председатель парламентского социального комитета, вице-спикер Игорь Дитрих добавил, что проект закона также отражает реакцию на меры, принятые в странах Евросоюза.

«После начала СВО был принят закон в Евросоюзе об увеличении минимальной оплаты труда гастарбайтеров. Они ее резко повысили, поэтому в РФ и, в частности, в Псковской области количество гастарбайтеров, желающих работать, уменьшилось, поэтому мы этими действиями хотим их задержать, потому что рынок труда у нас не совсем нагружен, и рабочей силы, особенно квалифицированной, у нас не хватает, да?» - спросил Игорь Дитрих.

«Да», - подтвердила Нина Бухмиллер.

Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять проект закона в двух чтениях.