Общество

Кураторов фонда «Земляки» в южных районах Псковской области наградили в Великих Луках

Кураторов фонда «Земляки» в южных районах Псковской области наградили в Великих Луках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Фонду «Земляки» в этом году исполняется семь лет.

«Все эти годы мы помогаем пенсионерам, многодетным семьям, одиноко проживающим людям, погорельцам. Нужды людей одинаковые во всех районах – купить лекарства и дрова, пройти обследование и лечение, восстановить жилье и документы после пожара. Наш фонд становится своего рода "скорой помощью" для людей. Вся эта работа держится на наших кураторах. В преддверии семилетия фонда мы с ними проводим встречи: подводим итоги, обсуждаем новые этапы в развитии "Земляков"», - написал депутат.

Первую встречу сегодня провели в Великих Луках с кураторами южных районов региона. Как отметил Александр Козловский, многие из кураторов в команде с первых дней создания фонда. Помогают и специалисты Центра бесплатной юрпомощи «Земляки» – так удается сделать больше для людей, продолжил он.

«Сегодня поблагодарил каждого за личный вклад в развитие фонда "Земляки". Отдельные слова признательности президенту нашего фонда Виктору Витальевичу Куликову. Вместе мы – большая команда, крепкая семья единомышленников, готовых помочь своим землякам. Вместе мы можем многое!» - отметил Александр Козловский.