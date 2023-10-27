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Общество

Псковских студентов предупредили об опасности экстремизма

29.10.2023 10:40|ПсковКомментариев: 0

Полицейские при поддержке Общественного совета при УМВД России по городу Пскову встретились со студентами третьего и четвертого курсов Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель мероприятия – предупреждение экстремистских проявлений, формирование у молодежи чувства нетерпимости к идеологии экстремизма, а также профилактика дорожно-транспортных происшествий.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова разъяснила собравшимся всю опасность экстремизма, рассказала о разных формах его проявления, предупредила об ответственности, которую несет каждый гражданин за участие в такого рода противоправной деятельности. В частности, речь шла о различных видах деструктивных групп в социальных сетях, в том числе экстремистского характера, оказывающих негативное влияние на молодежь.

Спикер говорила о предусмотренной законом уголовной ответственности за распространение в Сети информации, направленной на возбуждение межнациональной ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства. «Следует иметь в виду, что не остаются без соответствующей реакции компетентных органов и комментарии иных пользователей, которые могут рассматриваться как оправдывающие действия экстремистов или террористов», - отметили в ведомстве.

Другой актуальной темой для разговора стала проблема ответственного поведения на дороге как в роли пешехода, так и за рулем автомобиля. Старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова призвала студентов не пренебрегать требованиями Правил дорожного движения, быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, использовать светоотражающие элементы и ремни безопасности.

Юлия Федорова подчеркнула также недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, а также напомнила об ответственности, предусмотренной законодательством за игнорирование требований дорожной безопасности.

«В завершение гостьи из полиции пожелали юношам и девушкам стремиться постоянно повышать свой интеллектуальный уровень и расширять багаж знаний, чтобы уметь дать объективную оценку любой информации, в том числе и на просторах Интернета, соблюдать законодательные нормы и получать удовольствие от постижения наук», - добавили в пресс-службе.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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