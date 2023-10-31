Как в кино: «Первый свадебный» открылся в Пскове

Платье невесты традиционно считается одним из важнейших элементов любой свадьбы. Долгое время псковички уезжали в Москву и Санкт-Петербург, где искали качественный сервис, трендовые платья и особенную атмосферу подготовки к празднику. Открытие «Первого свадебного» в Пскове может изменить это. Что именно новый салон хочет преподнести городу, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Концепция салона – индивидуальный подход к каждой невесте. Основатель «Первого свадебного», профессиональный консультант свадебного салона Юлия Никитина лично встречает каждую девушку, обсуждает с ней концепцию будущей свадьбы и помогает с выбором идеального наряда. Сопровождающие невесту лица - будь то мама, папа или подруга - только приветствуются, для них в салоне предусмотрена зона ожидания для комфортного времяпровождения.
Основатель салона рассказала, что идея открытия пришла к ней после декретного отпуска, а посещение топовых салонов Санкт-Петербурга помогло сформировать не только визуальную картину места, но и стандарты качества сервиса.
«Первый свадебный» работает исключительно по предварительной записи. Это позволяет качественно использовать время и уделить максимум внимания невесте и тем, чье мнение в выборе платья представляет для нее особенную важность. Нет ни случайных посетителей, ни долгого ожидания примерочной или свободного консультанта. Всё внимание только к пришедшей в определенное время невесте.
Более ста платьев различных фасонов от топовых российских и белорусских дизайнеров уже ждут невест в «Первом свадебном». Классические фасоны, платья в стиле «модерн», платья-трансформеры и даже самые рискованные образы для смелых невест - всё это в наличии. В салоне можно приобрести не только платье, но и аксессуары к образу: украшения, фаты, подвязки и другое.
При выборе свадебного образа учитывается всё: стиль и формат свадьбы, предпочтения невесты, особенности ее фигуры, бюджет, а если же невеста не сможет выбрать платье из наличия, то салон поможет ей выбрать платье «под заказ», которое будет найдено, а если не найдено, то сшито с учетом всех её пожеланий.
С «Первым свадебным» примерка платья станет отдельным праздником. Это музыка, это смех, положительные эмоции, фотографии и душевные разговоры.
Первой невестой салона стала псковичка Анастасия Иванова - девушка вместе с Юлией выбрала три образа, которые были представлены гостям на открытие салона.
«Этот салон - новинка нашего города. Тут есть то, чего нет в других салонах, есть забота и расположенность к невесте, большой выбор классных платьев и приятная атмосфера. Платья просто прекрасные, подход Юлии шикарный. Мы познакомились, пообщались, выбрали платья, посмеялись. Здесь всё на высшем уровне, как мне и хотелось», – рассказала Анастасия Иванова.
Открытие салона состоялось 28 октября в тесном кругу близких друзей и партнеров, которые поздравили Юлию с открытием салона и началом новой вехи в свадебной жизни города Пскова и области. Гости обменялись подарками, а также обсудили возможность расширения сотрудничества.
Добавим, что «Первый свадебный» тесно взаимодействует с ювелирным салоном «Ювелиръ» (ТК «Империал»), визажистами Викторией Марчук и Викторией Чернобривец, а также с известным свадебным организатором Ольгой Перог.
Индивидуальный подход к каждой невесте и «домашняя» атмосфера примерки и выбора образа могут не только помочь невестам снизить стресс от организации праздника и подобрать платье своей мечты, но и неплохо сэкономить, ведь ехать в Москву или Санкт-Петербург ради создания образа больше не придется.
Свадебный салон нового формата «Первый свадебный» теперь в Пскове по адресу: Псков, улица Инженерная, 125. Записаться на примерку можно посредством любых мессенджеров по номеру телефона : +7 (911) 695-19-67, а также в сообществе социальной сети «ВКонтакте».
Посещение салона доступно только по предварительной записи.
Анастасия Мишуковская
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