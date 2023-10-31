Общество

Как в кино: «Первый свадебный» открылся в Пскове

Платье невесты традиционно считается одним из важнейших элементов любой свадьбы. Долгое время псковички уезжали в Москву и Санкт-Петербург, где искали качественный сервис, трендовые платья и особенную атмосферу подготовки к празднику. Открытие «Первого свадебного» в Пскове может изменить это. Что именно новый салон хочет преподнести городу, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концепция салона – индивидуальный подход к каждой невесте. Основатель «Первого свадебного», профессиональный консультант свадебного салона Юлия Никитина лично встречает каждую девушку, обсуждает с ней концепцию будущей свадьбы и помогает с выбором идеального наряда. Сопровождающие невесту лица - будь то мама, папа или подруга - только приветствуются, для них в салоне предусмотрена зона ожидания для комфортного времяпровождения.

Основатель салона рассказала, что идея открытия пришла к ней после декретного отпуска, а посещение топовых салонов Санкт-Петербурга помогло сформировать не только визуальную картину места, но и стандарты качества сервиса.

«Мама, хозяйка, жена - это всё, конечно, хорошо, но захотелось личностного роста. Моя подруга, владелица салона платьев Kleid, рассказала, что к ней часто приходили невесты в поисках свадебного платья и спрашивали, где его можно купить, но до открытия "Первого Свадебного" советовать особо было нечего, современные свадебные платья в Пскове - дефицит. Именно их не хватает в нашем городе», – рассказала Юлия Никитина.

Очередь на примерку? Нет!

«Первый свадебный» работает исключительно по предварительной записи. Это позволяет качественно использовать время и уделить максимум внимания невесте и тем, чье мнение в выборе платья представляет для нее особенную важность. Нет ни случайных посетителей, ни долгого ожидания примерочной или свободного консультанта. Всё внимание только к пришедшей в определенное время невесте.

«Индивидуальный подход - наше всё! Я хочу, чтобы невесты выходили замуж красиво, и чтобы это "красиво" начиналось уже с момента примерки свадебного платья. Мы нацелены на то, чтобы девушка пришла в хорошем настроении, в компании своих близких, которым мы предложим ароматный чай, кофе, пообщаемся о свадьбе, узнаем предпочтения невесты и после этого, имея уже полную картину, приступим к примерке», – добавила основатель салона.

Более ста платьев различных фасонов от топовых российских и белорусских дизайнеров уже ждут невест в «Первом свадебном». Классические фасоны, платья в стиле «модерн», платья-трансформеры и даже самые рискованные образы для смелых невест - всё это в наличии. В салоне можно приобрести не только платье, но и аксессуары к образу: украшения, фаты, подвязки и другое.

При выборе свадебного образа учитывается всё: стиль и формат свадьбы, предпочтения невесты, особенности ее фигуры, бюджет, а если же невеста не сможет выбрать платье из наличия, то салон поможет ей выбрать платье «под заказ», которое будет найдено, а если не найдено, то сшито с учетом всех её пожеланий.

«Бывают ситуации, когда невеста при примерке платья хочет его немного переделать "под себя", добавив или убрав какие-то детали. В таких случаях мы связываемся с поставщиками и согласовываем возможность его доработки. Как правило, наши поставщики всегда идут на контакт и в кратчайшие сроки готовы его доработать именно под конкретный запрос», – уточнила Юлия Никитина.

С «Первым свадебным» примерка платья станет отдельным праздником. Это музыка, это смех, положительные эмоции, фотографии и душевные разговоры.

«Бывает, что невеста приходит с готовыми референсами, а уходит абсолютно с другим фасоном платья, потому что в нашем салоне мы мерим всё, начиная от того, что изначально хотелось, и заканчивая тем, что вообще не рассматривали! По практике покупают то, о чем даже и не думали раньше! Приведу пример: вчера пришла невеста с запросом облегающего платья фасона "русалка", а ушла с пышным атласным платьем классического кроя. Да, так часто бывает», - смеется Юлия Никитина.

Первой невестой салона стала псковичка Анастасия Иванова - девушка вместе с Юлией выбрала три образа, которые были представлены гостям на открытие салона.

«Этот салон - новинка нашего города. Тут есть то, чего нет в других салонах, есть забота и расположенность к невесте, большой выбор классных платьев и приятная атмосфера. Платья просто прекрасные, подход Юлии шикарный. Мы познакомились, пообщались, выбрали платья, посмеялись. Здесь всё на высшем уровне, как мне и хотелось», – рассказала Анастасия Иванова.

Открытие салона состоялось 28 октября в тесном кругу близких друзей и партнеров, которые поздравили Юлию с открытием салона и началом новой вехи в свадебной жизни города Пскова и области. Гости обменялись подарками, а также обсудили возможность расширения сотрудничества.

«"Первый Свадебный" - это не просто магазин, это проект, созданный с душой! Я пропускала через себя всё: начиная от плитки на которой мы с вами стоим, и заканчивая вешалками и, конечно, самими платьями!» - отметила основатель салона.

Добавим, что «Первый свадебный» тесно взаимодействует с ювелирным салоном «Ювелиръ» (ТК «Империал»), визажистами Викторией Марчук и Викторией Чернобривец, а также с известным свадебным организатором Ольгой Перог.

Индивидуальный подход к каждой невесте и «домашняя» атмосфера примерки и выбора образа могут не только помочь невестам снизить стресс от организации праздника и подобрать платье своей мечты, но и неплохо сэкономить, ведь ехать в Москву или Санкт-Петербург ради создания образа больше не придется.

Свадебный салон нового формата «Первый свадебный» теперь в Пскове по адресу: Псков, улица Инженерная, 125. Записаться на примерку можно посредством любых мессенджеров по номеру телефона : +7 (911) 695-19-67, а также в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

Посещение салона доступно только по предварительной записи.

Анастасия Мишуковская

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