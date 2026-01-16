 
Общество

Первый в новом году прием граждан состоялся в великолукском центре юрпомощи «Земляки»

Первый в новом году прием граждан состоялся в центре бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках. Об этом сообщил его основатель, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Депутат сообщил, что накануне на приеме уже побывали пять человек. Все обращения – это вопросы, которые уже находятся в работе.

Три обращения касались вопросов жилищного и гражданского законодательства – традиционно сложных тем, где особенно важно не оставаться один на один с проблемой, заметил Александр Козловский. Еще два обращения затронули социальные гарантии и права, которые положены по закону, но на практике нередко требуют настойчивости и грамотного сопровождения.

«Новый год мы начинаем без раскачки: с конкретной помощи конкретным людям. Это главный смысл работы команды нашего центра: быть рядом, разбираться, защищать и доводить дела до результата», – заверил Александр Козловский.

Депутат также напомнил, что приемы проводятся каждую неделю:

  • Псков: в среду с 16:30 до 18:00 по адресу: улица Некрасова, дом 29;????
  • Великие Луки: в четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 13А.
Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

