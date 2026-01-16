«Дневной дозор»: Нужно ли ввести в России шестидневную рабочую неделю?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения ввести в России шестидневную рабочую неделю. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время всё чаще из уст представителей власти и депутатского корпуса звучат высказывания и инициативы об увеличении числа праздничных, нерабочих дней. Обсуждали даже переход на четырехдневную рабочую неделю, как в некоторых европейских странах.

Однако в конце декабря минувшего года не «абы кто», а экс-главный санитарный врач Российской Федерации, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с резонансной инициативой о введении в России шестидневной рабочей недели. По его словам, такой шаг был бы оправдан с точки зрения экономического развития страны: дополнительный рабочий день сможет дать экономике нужный импульс. При этом, по версии Геннадия Онищенко, удара по здоровью трудящихся не произойдет, скорее наоборот, поспособствует его улучшению. Определенная логика в этом предложении имеется, так как страна вступила в период экономического кризиса, когда необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, так сказать, «засучить рукава», а не «прохлаждаться».

В то же время многие эксперты добавляют, что «пятидневка» — это давно сложившийся алгоритм, появившийся более столетия назад, с которым эксперименты излишни, это уже привычная модель для многих трудящихся.

Надо отметить, что академик РАН и ранее с завидной периодичностью фраппировал публику нестандартными предложениями. И не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что и инициатива с переходом на шестидневную рабочую неделю не получит поддержки ни со стороны руководства страны, ни со стороны лидеров общественного мнения.

Мы решили обратиться к нашим политикам, представителям бизнеса, сферы труда и здравоохранения с вопросом о том, почему они не поддерживают эту инициативу? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Депутат Госдумы от Псковской области, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский считает пятидневный рабочий график на сегодняшний день самым оптимальным, дающим возможность и продуктивно работать, и восстанавливаться.

«У работодателя и работника всегда есть возможность, согласно действующему трудовому законодательству, договориться о другой рабочей неделе, с другим количеством рабочих дней, будь это четыре или шесть. На сегодняшний день все возможности в этом направлении есть. Что касается инициативы Онищенко Геннадия Григорьевича, наверное, я его понимаю с точки зрения, что отдельные предприятия не справляются с заказами. Но, как я уже сказал, есть возможность договориться между работодателем и работником о переходе на шестидневную рабочую неделю. Поэтому так сразу все менять не стоит. Необходимо будет следить за загруженностью предприятий, за необходимостью рабочих дней в неделю, но все-таки баланс трудовых дней и выходных необходимо сохранить. Напомню, что в 1967 году было принято решение о переходе на пятидневную рабочую неделю, это было закреплено постановлением правительства. На сегодняшний день это оптимальный режим работы, когда есть возможность потрудиться на предприятиях и отдохнуть, уделить время своей семье, близким, родным и, наверное, в первую очередь восстановить своё здоровье для того, чтобы потом качественно трудиться пять дней».

Председателю совета директоров ПАО «Авар», руководителю Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрию Мельникову идея о вводе шестидневной недели не пришлась по душе. По его мнению, действующая пятидневная рабочая модель куда более эффективна и выгодна.

«На мой взгляд, достаточно (эффективна - ред.) существующая схема работы, когда работник может выйти в субботу при "пятидневке" за двойную ставку или за различные корпоративные бонусы. Как правило, предприятия, имеющие загрузку на шесть рабочих дней в неделю, могут себе эти выплаты позволить. В случае принятия "шестидневки", насколько я понимаю, этот день станет рабочий, и это автоматически приведет к тому, что граждане потеряют двойную ставку, будут получать, как за обычный рабочий день. Соответственно, потеряют доходы. Насколько я знаю, такой опыт уже был в Советском Союзе, я имею в виду "шестидневки". Мне рассказывали люди, кто постарше. На мой взгляд, его отменили не просто так, тем более в больших городах, с учетом времени перемещения граждан от работы до работы. Многие фактически просто перестанут высыпаться, и будет не до демографии, не до воспитания детей. Я в целом выступаю за "пятидневку". Короткие спринтерские забеги, если будет рост производственных планов на день у предприятий, можно организовать за двойную ставку. Желающих работать на таких условиях будет достаточно».

Директор холдинга NPN Игорь Савицкий счел идею о смене трудового графика с пятидневной на шестидневную неправильной. По его мнению, такой инициативой помочь экономике не получится, зато состояние здоровья работающих граждан и их уровень жизни может заметно снизиться.

«Переход на шестидневную рабочую неделю никаких проблем, которые сегодня есть в экономике Российской Федерации, не решит, потому что я пережил те времена, когда мы с шестидневной рабочей недели переходили на пятидневную. Перешли на пятидневную, и объёмы производства не упали вообще в СССР ещё в те времена. То есть это ничего не даст. У нас вообще другая проблема — очень низкая производительность труда на наших предприятиях. Это всё связано с Трудовым кодексом. Необходимо параллельно с Трудовым кодексом внедрить так называемое контрактное законодательство, где мы с работником можем заключить контракт. Так мы решим очень многие проблемы, связанные с производительностью труда, с объёмом выпускаемой продукции, с трудовыми кадрами, и это решит просто все проблемы с подготовкой кадров. А переходить на шестидневку смысла нет. Ещё было сказано, что это на здоровье не отразится. Я думаю, отразится самым негативным образом, потому что есть достаточно много работ, где вредные условия труда. И, конечно, очень важно, человек пробыл на этой работе пять дней рабочих или шесть. Мало того, такая инициатива ничего не даст, к ней отношусь плохо. Люди будут в очень плохом настроении, если перевести их на шестидневную рабочую неделю. Экономика никакого прироста не получит абсолютно, и когда человек плохо отдыхает, то я считаю, что плохо и живёт. Это неправильно. Неправильная инициатива совершенно».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов убежден, что рецепт оживления экономики заключается не в переходе на шестидневную рабочую неделю, а в создании комфортных прозрачных условий для развития бизнеса. Положительный импульс, по мнению Владимира Зубова, появится и в том случае, если государство будет главным заказчиком у бизнеса и позволит вокруг крупных предприятий работать малому бизнесу на аутсорсинге. Инициативу Геннадия Онищенко Владимир Зубов счел неактуальной.

«Если были бы заказы, загрузка и всё это мотивировалось нуждами страны, хорошей оплатой, тогда хоть по 24 часа (можно работать — ред.). Я преувеличиваю, но 4 часа на сон, а 20 часов в сутки мы работать можем. Однако экономические реалии диктуют свои условия, и необходимо отталкиваться от них, а не следовать нереалистичным предложениям, которые, по всей видимости, выдвинул уважаемый, но, возможно, слишком заглумленный своей работой товарищ. Это абсолютная глупость. Ходить просто на работу, когда работы нет, действительно глупость. Экономика сейчас переживает непростые времена. Жесткие экономические и финансовые меры, высокие кредитные ставки и увеличенные налоги сильно ослабили предпринимательский энтузиазм. Бизнес не понимает, как будут развиваться события. Вернее, понимает, что события будут развиваться дальше по линии ужесточения налогового контроля и сборов, но почему-то без динамики экономического развития. Боюсь, что этот год, к сожалению, приведёт не к увеличению налогов, а к их снижению. Это не будет способствовать развитию экономики. Не могут найти работу реальные промышленные предприятия, которые занимаются выпуском товаров, которые жизненно необходимы для нашего государства и для народа. Именно по причине того, что нет этих заказов».

Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов инициативу тоже не поддерживает, он не видит никакой необходимости менять рабочий график и добавлять еще один рабочий день.

«Забавный академик у нас, он всё время вещи рассказывает интересные. А что я скажу? Всё зависит, прежде всего, от экономики. Какие у нас дела в стране с экономикой? Домысливать каждый может по-своему. Кому-то нужна четырехдневка, слышали про такое? Кому-то - шестидневка. Кто-то говорит, надо работать 24/7. Абсурд. Мне кажется, что пятидневной рабочей недели вполне достаточно. Можно переводить на шестидневку в том случае, если в стране ухудшится экономическая ситуация. Раньше был Госплан, который великолепно работал в нашей стране в самом начале: двадцатые, тридцатые годы, перед войной, когда всё было планово, отработано. Было понятно, что нужно, какие потребности в стране, какие заводы надо строить. А сейчас так и получается. То пятидневка, то шестидневка, то семидневка, то четырехдневка. И говорят об этом не специалисты, не те, кто считает, что нужно стране и что нужно людям на большую перспективу, а краснобаи и политологи».

Исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева инициативу о вводе шестидневной недели не поддерживает. Она рассказала о тех негативных последствиях для организма человека, которые могут возникнуть из-за систематической переработки и накопившейся усталости.

«На самом деле переход на шестидневную рабочую неделю несёт в себе реальные риски для здоровья трудящихся, так как повышает вероятность хронического переутомления. Это не просто слова. Всё подтверждается научными исследованиями. Чем же могут быть опасны переутомление и усталость от переработок? В первую очередь хроническое переутомление — это состояние так называемого трудового невроза, при котором организм не успевает восстановиться. Последствия его затрагивают на самом деле практически все системы организма. Первично это сердечно-сосудистая система, увеличивается риск гипертонической болезни, инфарктов и инсультов. Доказано, что работа более 55 часов в неделю повышает риск инсульта на 35%, а риск смерти от болезни сердца на 17% по сравнению со стандартной сорокачасовой неделей. Также это затрагивает сферу психического здоровья и нервной системы. Появляется раздражительность, апатия, тревожность, развивается синдром профессионального выгорания и депрессии. В наше в целом непростое время шестидневная рабочая неделя может, конечно, это всё усугубить. Также со стороны физического здоровья снижается иммунитет, обостряются некоторые хронические заболевания, увеличивается риск нарушения зрения, гормональных сбоев. Доказаны даже некоторые смертельные случаи. Есть такой термин, как "кароси", когда смерть наступает от переработки. Это достаточно редкие случаи, исследования были на небольшом количестве работников, поэтому однозначно сказать, действительно ли это переутомление или нет, сложно, но всё же».

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер выступает против инициативы о вводе шестидневной рабочей недели. Общаясь и работая с медицинскими работниками, она систематически наблюдает у них последствия переутомления от переработки, поэтому усугублять ситуацию дополнительным днем она не считает хорошей идеей.

«Хочу сказать, что среди медицинских работников мало кто работает на свою основную ставку, то есть свою норму часов, а именно 39 часов у медиков. Большинство сотрудников сферы здравоохранения работает на полторы, а то и на две ставки — это дежурство, работа сверх нормы. Мы видим, какое эмоциональное выгорание у медицинских работников, каков уровень стресса, если работник работает больше, чем норма часов, к чему это может приводить. Моё мнение, что введение шестидневки приведёт и к эмоциональному, и к профессиональному выгоранию, снижению качества жизни, может даже привести к уровню социальной напряжённости».

Защита прав трудящихся — это одна из общественных ролей профсоюзов, поэтому инициативу академика РАН об увеличении рабочей недели на один день председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов не поддержал. Он убежден, что такое предложение не отвечает национальной стратегии развития страны.

«Сегодня перед всеми нами стоит государственная задача по сохранению здоровья граждан, максимальному увеличению продолжительности трудовой функции, увеличению продолжительности жизни, развитию, поддержке институтов семьи, материнства, решению демографической проблемы. Здесь возникает один вопрос: когда, каким образом, как это возможно, если человек занят постоянно на рабочем месте? По мне, так это всё больше напоминает лоббирование интересов крупного бизнеса. Ведь ни слова, обратите внимание, ни слова об увеличении заработных плат, дополнительных социальных гарантиях, а сегодня Трудовой кодекс и так даёт возможность работнику работать дополнительно сверхурочно, но за соответствующую оплату и с согласия работника. Профсоюзы — про людей и в целом за нормирование труда, отдыха, даже за сокращение рабочей недели и рабочего времени. И для этого необходимо увеличивать производительность труда при сохранении заработной платы. Надо менять технологии, оборудование. Это комплексный вопрос, это вопросы экономики».

В сегодняшней программе политики, представители бизнеса, сферы труда и здравоохранения делились мнениями о том, что почему инициатива академика РАН о вводе в России шестидневной рабочей недели не пришлась им по душе. По задумке Геннадия Онищенко, подобной мерой можно было бы улучшить экономическое положение в стране, но наши собеседники с этой позицией не согласны, правда, в том, какими методами действительно можно экономике помочь, их мнения разделились. По версии инициатора, переход на шестидневную рабочую неделю на здоровье трудящихся негативно бы не сказался, но многие наши собеседники это предположение опровергали и напоминали, какими плачевными для организма последствиями может обернуться переутомление. Радует одно, что, как и предыдущие неординарные предложения Геннадия Онищенко, и эта инициатива вряд ли будет принята, а значит, в год Огненной Лошади «пахать как лошадь» нам не грозит.

Александра Братчикова