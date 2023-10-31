Общество

Спрос на специалистов из сельхозсферы вырос более чем на 30% в Псковской области

Эксперты hh.ru проанализировали сферу сельского хозяйства в Псковской области на текущий момент и выяснили, что за последний месяц спрос на специалистов данной сферы вырос на 34,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Последние семь из девяти месяцев в Псковской области наблюдается серьезный прирост вакансий в сфере сельского хозяйства. За прошлый месяц местные работодатели крайне активно искали работников сельскохозяйственной сферы – рекордный прирост +34,4%, сравнительно с 2022 годом.

При этом уровень конкуренции в сфере сельского хозяйства Псковской области за рабочие места в регионе составляет лишь 2-3 человека на вакансию, что говорит о выраженном дефиците кадров и нехватке специалистов в отрасли. Напомним, что комфортное значение для рынка 5-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбирать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за вакансии.

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в Псковской области для специалистов сферы сельского хозяйства на данный момент составляет 52 500 рублей. Стоит напомнить, что средняя заработная плата по региону составляет 39 700 рублей. При этом местные жители, ищущие работу в сельхозе, как правило, запрашивают зарплату не ниже 61 800 рублей, что на 1800 больше, чем в прошлом месяце.