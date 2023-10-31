Общество

Сбер и экономический комитет Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

Сбер и комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве на XXI общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Стороны договорились о взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке. Кроме того, банк и комитет планируют совместные форумы, конференции, круглые столы по вопросам цифровых решений.

Один из ключевых пунктов соглашения — развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в сфере социально-экономического развития. В частности речь идёт о совершенствовании возможностей Единой карты петербуржца с учётом вызовов современного мира и формировании интереса населения и бизнеса к новым технологиям, в том числе сфере искусственного интеллекта.

«Подписанное соглашение, уверен, будет ещё эффективнее работать на повышение конкурентоспособности не только Петербурга, но всего Северо-Западного региона. Мы давно сотрудничаем с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию – например, по развитию единой карты петербуржца. Вместе с партнерами мы сделали этот продукт действительно уникальным, удобным и востребованным. Например, сегодня уже каждый пятый петербуржец пользуется ЕКП Сбера – для нас это показатель растущей востребованности и комфортности карты», - рассказал управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

«Соглашение которое мы подписали, несомненно, будет способствовать сохранению позитивных тенденций в сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга и придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в рамках проекта "Единая карта петербуржца", чтобы и отметку в 2 млн держателей мы преодолели вместе!» - отметил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт‑Петербурга Алексей Зырянов.