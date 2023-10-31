Общество

«Полетели!»

В 2018 году Псковский аэропорт находился на грани банкротства и полного закрытия. Самолеты из Пскова практически не летали. В интерьерах здания можно было снимать кино о 80-ых годах прошлого века. А состояние туалетов пугало и видавших виды пассажиров.

За последние годы в судьбе аэровокзала произошли значительные позитивные перемены. Воздушная гавань не только обрела собственное имя – международный аэропорт княгини Ольги. Главное – он стал жить полной жизнью – самолеты из Пскова полетели в разные регионы России и даже в ближнее зарубежье.

О прошлом, настоящем и будущем Псковского аэропорта - в сюжете ПЛН-ТВ.