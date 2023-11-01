Две волны холода обрушатся на Псковскую область в ноябре

Среднемесячная температура воздуха в ноябре в Псковской области составит от -0,2 до +0,9 градуса, а месячная сумма осадков - от 48 до 62 мм. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра, опубликованного на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
В первой половине месяца погода будет формироваться под чередующимся воздействием полей повышенного давления и периферий циклонов. Во второй половине ноября участится влияние циклонов. Температурный фон большую часть месяца будет пониженным относительно климатической нормы.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для осеннего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в ноябре не ожидается.
В связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями начало ледообразования в текущем году на реках и озерах ожидается в сроки близкие к норме, во второй – третьей декадах ноября.
|№ п/п
|Река, озеро
|Наиболее вероятная
дата в 2023 году
|Допустимая погрешность
в днях (±)
|Наблюдалось
в 2022 году
|Ранее
появление льда
|Среднее
появление льда
|Позднее
появление льда
|1
|оз. Чудское,
д. Раскопель
|21.11
|5
|22.11
|15.10
|22.11
|8.12
|2
|оз. Псковское,
о. Залита
|20.11
|5
|19.11
|13.10
|20.11
|7.12
|3
|р. Великая,
г. Псков
|21.11
|5
|19.11
|16.10
|23.11
|20.12