Общество

Две волны холода обрушатся на Псковскую область в ноябре

Среднемесячная температура воздуха в ноябре в Псковской области составит от -0,2 до +0,9 градуса, а месячная сумма осадков - от 48 до 62 мм. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра, опубликованного на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

В первой половине месяца погода будет формироваться под чередующимся воздействием полей повышенного давления и периферий циклонов. Во второй половине ноября участится влияние циклонов. Температурный фон большую часть месяца будет пониженным относительно климатической нормы.

«Прогнозируется две волны холода: в конце первой-начале второй декады и в конце второй-начале третьей декады. В эти периоды ночные температуры понизятся до -5…-10 градусов, преобладающие дневные температуры при этом будут находиться в пределах -3…+2 градусов», - говорится в сообщении.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для осеннего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в ноябре не ожидается.

В связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями начало ледообразования в текущем году на реках и озерах ожидается в сроки близкие к норме, во второй – третьей декадах ноября.