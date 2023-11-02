Общество

Более трех тысяч медработников в Псковской области получают специальные соцвыплаты

С января этого года в России действует новая мера государственной поддержки для отдельных категорий медицинских работников - специальная социальная выплата. Всего в Псковской области данную выплату получают 3 475 медицинских работников. С начала года региональное отделение Социального фонда России направило на эти цели свыше 190 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Выплата медработникам производится ежемесячно в проактивном режиме на основании информации, которую медицинские организации каждый месяц предоставляют в региональное отделение Социального фонда России.

В электронном реестре, сформированном медучреждением, содержатся сведения о работниках, имеющих право на получение доплаты, а также сумма назначенной выплаты и данные, по которым она рассчитана. Реквизиты счета, на который в течение 7 рабочих дней ОСФР перечисляет средства, также предоставляет медучреждение.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Социального фонда или по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области: 8-800-200-00 98.