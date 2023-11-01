Общество

Скончался бывший руководитель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Воробьев

Ветеран труда и КПРФ, бывший руководитель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Воробьев скончался на 96 году жизни сегодня, 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома партии.

Виктор родился 15 февраля 1928 года в деревне Сосонки Конышевского района Курской области. Трудовую деятельность начал 1951 году учителем средней школы №4 в городе Опочка. С 1969-го по 1976 год – секретарь Себежского РК КПСС. С 1976 года возглавлял Псковский областной Комитет профсоюзов работников автомобильного транспорта. С 1988 года работал начальником отдела кадров в Псковском областном объединении «Псковавтодор». В 1991 году возглавлял Псковский городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Награжден орденом СССР «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой администрации Псковской области. Ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Являлся членом КПРФ с 1957 года. Неоднократно избирался членом областного комитета КПРФ. Награждён высшими наградами ЦК КПРФ орденами «За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть» и многими юбилейными медалями.

«До последних дней, оставаясь членом КПРФ, Виктор Илларионович участвовал в общественно-политической жизни партийного отделения, был активным борцом партии, часто выступал перед молодым поколением в образовательных учреждениях. Псковский обком КПРФ выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нашем товарище Воробьёве Викторе Илларионовиче – смелом коммунисте, неутомимом борце за права трудового народа, умном и добром человеке, навсегда останется в наших сердцах», - добавили в обкоме.