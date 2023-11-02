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Общество

Недобросовестный подрядчик привлечен к ответственности в Псковской области

02.11.2023 19:43|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Псковского района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в деятельности ООО «Внешнеэкономический путь». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе проверки установлено, что между ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» и ООО «Внешнеэкономический путь» заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству инженерных сетей и благоустройству территории 7 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Палкинского и Псковского районов.  

«Однако подрядчик к выполнению работ фактически не приступил, в связи с чем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства.

С учетом изложенного, прокурором района в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности», - сообщили в прокуратуре.

Постановлением суда директор подрядной организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере более 180 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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